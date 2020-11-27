Лукашенко о том, зачем менять Конституцию: "Не потому, что демократию какую-то надо"

Удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективом одной из минских клинических больниц прокомментировал работу над новой Конституцией республики.

Он отметил, что в основном документе должны измениться полномочия президента. Он посетовал на период правления Михаила Горбачева.

«Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», — цитирует Лукашенко БелТА.

При этом Александр Лукашенко уверен, что новая Конституция нужна: «Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда». Выборы, по его убеждению, должны проводится по партийным спискам.

Также политик отметил, что меняет Конституцию не под себя, поскольку при новом основном законе уже не будет главой государства.