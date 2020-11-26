В Петербурге уволенный коррупционер получил почетный знак за развитие города

Бывший руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев обратил внимание на очередной сомнительный реверанс со стороны местной власти в адрес политика с запятнанной репутацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, в 2018 году свой должности с формулировкой об утрате доверия лишился глава комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Он официально лишился должности с антикоррупционной формулировкой и был внесен в соответствующий реестр.

Причиной снятия с должности стало то, что Шабнов заключал контракты на госзакупки через фирму супруги ООО «Корт». Всего было освоено порядка 370 миллионов рублей.

Скверное прошлое не помешало ему в 2020 году получить почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» от петербургского парламента, о чем сообщает Шуршев.

Напомним, ранее глава Санкт-Петербурга наградил руководителя местного ЦИК Виктора Миненко орденом Почета, хотя федеральный ЦИК признал работу ведомства в этом году неудовлетворительной.