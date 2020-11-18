Губернатор Мордовии подал в отставку: "Время идёт. Нужно давать дорогу молодым"

Губернатор Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить его от должности. Единоросс находится на этом посту с 2012 года и уже уходил перед выборами в 2017 году, но тогда президент назначил его врио губернатора, а осенью того же года он снова одержал победу на выборах с результатом близким к 90%. С 1995 года Волков возглавлял правительство Республики.

«Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, — говорится в обращении главы региона на сайте правительства. — Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике».

Губернатор также поблагодарил жителей региона за понимание и поддержку, отметив, что ему удалось сделать на этом посту многое.