Глава Мордовии назвал критику "непокорных" журналистов в свой адрес провокацией

Губернатор Мордовии Владимир Волков заявил об «атаках» и провокациях журналистов, которые критикуют его, чтобы помешать «улучшать жизни людей в Республике», передает «Медиазона» со ссылкой на издание «10 канал».

«Они критикуют результаты и труд и не ценят труд сотен тысяч жителей Мордовии. В последние несколько месяцев усилились атаки персонально на главу республики. И мы знаем почему. Мы понимаем, что цели их провокаций — помешать нам в той работе, которую мы проводим по улучшению жизни людей в Республике», — заявил он. При этом отмечается, что эти слова были заготовлены заранее и он прочитал их.

Ведущая телеканала пояснила, что эти реплики главы региона были направлены в адрес «непокорных» журналистов.

Волков также заявил, что деятельность журналистов мешает, в частности, привлечению инвестиций в Мордовию: «Один репортаж может отпугнуть инвестора», — считает он.

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что отдельных журналистов нужно «мочить». Позднее он извинился за употребление этого слова, отметив, что смысл его высказывания «передернули».