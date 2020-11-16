Белорусские медики пригрозили массовыми увольнениями

Врачи, медсестры и другие работники сферы здравоохранения Беларуси с 16 по 22 ноября намерены массово написать заявления об увольнении. Об этом начали сообщать белорусские Telegram-каналы со ссылкой на канал «Белые халаты».

В заявлении не утончается точное число медицинских работников, которые готовы уйти из больниц, говорится лишь что их «много». При этом увольнение должно происходить по ТК, то есть после этого они должны будут дорабатывать ещё месяц, который отводится режиму на удовлетворение требований протестующих. При этом самим медикам предлагается делать свои увольнения максимально публичными.

Авторы поста поясняют, что врачи в силу своей деятельности не имеют возможности бастовать, однако тем, кто не может позволить себе уволиться все же предлагается альтернативное решение, которое они называют «итальянским вариантом». Сюда входит различные формы выполнения должностных обязанностей, которые позволят создавать давление на систему: работать лишь при надлежащих условиях труда (нормированное число пациентов, регулярная смена одежды и СИЗов) и переход на одну ставку и меньше.

Кроме того, в этом случае можно «выдавать больничные листы и льготные рецепты, исходя из нужд пациента, а не лживой статистики», «лечить пациентов в стационаре столько, сколько необходимо для его выздоровления, а не сколько запланировано» и «подавать для отчётности только реальные данные». Они предупреждают, что им доступны и иные формы давления.

«Наших коллег избивают и задерживают на улицах при оказании медицинской помощи! Сажают в тюрьму за оказание медицинской помощи! Штрафуют и унижают за проявление солидарности! Насколько мы ценим свой “белый халат”, чтобы это просто оставить без внимания и дальше продолжать работать, делая вид, что ничего не происходит?» — задаются вопросом авторы поста.

Менее чем за два часа после публикации только оригинальная запись собрала больше тысячи комментариев, выражающих поддержку этого начинания.