Адвокат заявил о задержании оппозиционера из СНБ за подготовку убийства Пашиняна

Адвокат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна Лусине Саакян заявил, что его клиент задержан по подозрению в подготовке к убийству премьер-министра страны Никала Пашиняна, сообщает РИА Новости. Сейчас он представляет оппозиционную партию, где это уже успели окрестить «политическим преследованием».

Официального подтверждения или опровержения задержания власти пока не давали.

«Ванецян (...) задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — сказал г-н Саакян. Он добавляет, что не видит для этого никаких юридических оснований.

При этом в партии «Отечество», в которую входит Ванецян, заявили, что это является «позорным политическим преследованием», которое нужно для удержания Пашиняном власти. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Накануне Ваняцяна отпустили из-под ареста. Он обвинялся в организации незаконной протестной акции за отставку Пашиняна.