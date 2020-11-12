Радий Хабиров провоцирует башкирский Карабах

Граждане Башкирии все больше чувствуют, будто живут на оккупированной территории.

9 ноября в Башкирии суд отправил за решетку сразу 19 участников межэтнического конфликта, произошедшего, как стало известно по горячим следам, между башкирами и армянами 7 ноября в местном селе Кармаскалы. Кого из участников потасовки посадили на сутки, кого на семь, кого на пятнадцать. Задерживали жестко, с участием ОМОНа и спецназа ФСБ. Правда, как удивил глава районной администрации Альфир Сабиров, с точки зрения чиновников это был обычный бытовой конфликт (оказывается, у нас теперь по бытовухе ФСБ работает), а осудили только башкир исключительно потому, что армяне в нем вообще участия не принимали (то есть в межнациональном конфликте башкиры бились будто бы сами с собой). Попутно Сабиров опроверг негласную связь местных чиновников с армянской диаспорой и наличие преференций их бизнесу.

При этом об этой связи и этих преференциях говорят сегодня не только в Кармаскалы, но и по всей Башкирии. Притом, что прежде подобного не было. В республике такую перемену настроения связывают с тем, что глава региона Радий Хабиров не только связан семейными узами с Карине Аветисян, но и пользуется поддержкой армянского лобби страны. Соответственно армянская диаспора Башкирии при нем существенно возросла, и, как результат, возросло влияние приезжих в бизнесе и власти.

Впрочем, армяне в этой истории – как вишенка на межнациональном торте, в котором неважно, из какой именно ты национальной прослойки. Главное – близость к шеф-повару. Вместе с Хабировым и Аветисян в регион пришел, например, девелопер «Садовое кольцо», хорошо знакомый Хабирову по работе еще в подмосковном Красногорске. Там - не армяне, но сути дела это не меняет. Весной, например, глава республики лично подписал распоряжение, подарившее «Садовому кольцу» преференции в Уфе перед местными застройщиками. Ничего личного, только бизнес, но ведь понятно, что это еще больше возбудит неприязнь местных жителей к приезжим.

Та же история и с кадровыми назначениями – важные посты в республике получили бывшие сослуживцы Хабирова, привезенные им из Красногорска – Раиф Абдрахимов, Ростислав Мурзагулов, Роман Ребров и т.д. В марте Хабиров сделал своим новым советником Шаварша Карапетяна. Наверняка, достойный человек, но только к Башкирии вообще отношения не имевший. И вот вам итог такой кадровой политики.

Результатом такого варяжского отношения к республике стала, например, ситуация вокруг борьбы башкир за шихан Куштау, который местным жителям удалось отстоять у наглых бизнесменов только благодаря своей самоотверженности и поддержке Владимира Путина. Не Хабирова, как логично было бы предположить, а Путина. Почему-то у Рамзана Кадырова или Рустама Минниханова получается самим отстаивать интересы своих регионов, а Хабирова с этим очевидные проблемы. Даже бывший глава Дагестана Владимир Васильев решал на своем посту о нужды в первую очередь дагестанцев, хотя сам он родом из Подмосковья и по национальности не кавказец. А вот главе Башкирии, такое впечатление, на интересы республики фактически наплевать. Своя рубашка и рубашка друзей жены для некоторых – ближе к телу. Вот и возникают инциденты, подобные тому, что случился 7 ноября в Кармаскалы.

А ведь казалось бы совсем недавно, буквально в прошлом году, во время предвыборной компании тот же самый Хабиров разве что в грудь себя не бил, уверяя, что, несмотря на работу в Москве, он остался башкиром. Но, видимо, остался где-то очень далеко.

Причем, настолько далеко, что даже и с Москвой чиновник не особо ладит. Буквально прошлой вестной Радий Хабиров устроил такой разнос местной сотруднице Роспотребнадзора (это ведомство подотчетно федеральныму центру) Ольге Сидорчевой, закрывшей за многочисленные нарушения одно из уфимских кафе, что через несколько часов та покончила с собой. Конечно, после этого Хабиров принес семье погибшей соболезнования, но так, что они прозвучали почти как угроза, заявив, что таким, как Сидорчева, «с ними нам не по пути».

Судя по отзывам о его работе в соцсетях, главу республики в регионе считают варягом, работающим даже не на федеральный центр, а на армянскую диаспору и прочих чужаков. И это пишут и говорят о нем, о том, кого порой позиционируют едва ли не вдохновителем национального движения «Кук буре». Того самого, которое было предвестником нынешнего «Башкорта».

Примечательно, что все осужденные башкиры оказались членами как раз общественной организации «Башкорт», которую в этом году с подачи Радия Хабирова местный суд счел экстремистской. Еще бы, ведь именно эта организация организовала сходы в защиту шихана Куштау, из-за которой чиновнику влетело от президента. Вот и уфимская активистка Лилия Чанышева заявила, что неадекватно жесткое задержание и вчерашний приговор членам «Башкорта» – это просто месть Хабирова за Куштау: «Все это согласовано с администрацией Хабирова, который «точит зуб» на «Башкорт».

Но если местная власть всерьез полагает, что суровые приговоры башкирам помогут принести в республику мир, она ошибается. Это еще больше доказывает, насколько Радий Хабиров, которого и так в Уфе многие считают чуть ли не предателем, далек от своего народа. А если так, то последуют новые столкновения. До тех пор, пока вновь, как и летом, в ситуацию не вмешается лично Путин.