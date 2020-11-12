Президент Зеленский госпитализирован с коронавирусом

Советник главы аппарата президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский и его непосредственный руководитель Андрей Ермак находятся в больнице «Феофания». Ранее стало известно, что у них нашли коронавирус.

По словам Подоляка, глава государства продолжает выполнять свои служебные обязанности. Подробностей о его состоянии он не предоставил.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — передает его слова «Украинская правда».

Отмечается, что к Зеленскому не пускают ни чиновников, ни семью.