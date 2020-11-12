Глава ЦИК Петербурга в скором времени уйдет в отставку по приказу президента

В Петербургском избиркоме возможно уже завтра, 13 ноября, сменится руководитель. Об этом порталу Znak.com сообщил сам глава ведомства Виктор Миненко.

«Заявление пока еще не написал, все будет завтра — как президент прикажет», – цитирует издание главу питерского ЦИКа, который накануне получил орден Почета от губернатора Александра Беглова.

Напомним, глава федерального ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение в связи с этим жестом. Она пояснила, что ЦИК подает ходатайство о награждении только для «самых достойных», а к Миненко у ведомства было официально выраженное недоверие после прошедших выборов.

Об отставке Миненко станет известно на заседании ЦИК в пятницу. Предполагается, что его место займет кто-то из окружения питерского губернатора Беглова.