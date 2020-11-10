Мосгорсуд счел неправомерным отказ продлевать Егору Жукову испытательный срок

Решение Кунцевского районного суда Москвы не продлевать испытательный срок политическому активисту Егору Жукову должно быть пересмотрено, следует из постановления Мосгорсуда.

Требование увеличить испытательный срок осужденному по «московскому делу» поступило от московского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Также ведомство попросило принудить активиста ещё два месяца дважды в месяц отмечаться в инспекции, однако суд первой инстанции в этом отказал.

Основанием для такого обращения ведомства стало «уклонение» Жукова от регистрации в инспекции, которую он должен был проходить согласно предыдущему решению суда.

Напомним, что Жуков осужден по делу о призывах к экстремизму, которые правоохранительные нашли в его роликах на YouTube. Это последовало после неудачно попытки осудить его по делу о «массовых беспорядках», которое развалилось ещё до суда.