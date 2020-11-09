Изменения кабмина в корне определят экономику: она станет либо сырьевой, либо цифровой

Телеграм-канал «Новый век» призвал не доверять словам анонимных и приближенных к власти источникам о грядущих переменах в составе глав министерств. Решение в итоге примет «единственный носитель конкретики». Но при этом редакция уверена, что новые пертурбации в кабмине станут глобально значимыми в вопросах экономики страны.

Сейчас разные влиятельные группы будут бороться за то, чтобы этот вопрос определялся вокруг нефтяной трубы, газа леса, черного и цветного металла и других ресурсов, либо же основным способом обогащения элит станет регуляция абсолютного всех транзакций в стране.

«Либо мы увидим закрепление и усиление блока Мантуров-Назаров-Песков (цифровой) плюс, примкнувший к ним Хуснуллин, либо Новак-Абрамченко-Кобылкин-Дитрих и примкнувший к ним Силуанов», — пишет редакция.

При этом для обывателя предпочтительнее невыгодный для интересов страны и противоречащий здравому смыслу вариант с трубопроводом, полагает «Новый век»: «Потому что альтернатива — приход в каждый дом в той или иной форме криво работающего инновационного QR-кода, по которому каждый из нас так или иначе будет платить за всё — от просмотра кино до покупки тапочек. Хорошо, если не белых…»