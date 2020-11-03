Руководство "Гродно Азота" признало, что у них проблемы с забастовками

На белорусском предприятии «Гродно Азот» заявили, что у них действительно есть проблемы с кадрами, передает «Интерфакс». Однако также руководство завода заверило, что недостающих сотрудников сумеют заменить достаточно опытными кадрами.

«На предприятии существует определенная ситуация с комплектацией смен цехов Аммиак-3 и Карбамид-4», — сказали в пресс-службе завода.

Кроме бастующих среди причин недостатка работников называют увольнение сотрудников, а также рост числа заболевших коронавирусом.

Ранее генеральный директор «Гродно Азота» Игорь Бобырь заверял, что все участники забастовок будут уволены, так как хотят «убить» предприятие. Для их замены, по его словам, специалистов будут искать на других заводах и в других частях страны. При этом Telegram-канал местного стачкома сообщал, что некоторые смены отказываются выполнять свои обязанности.

При этом, по данным СМИ, на завод с опасным производством начали брать работников, которые ещё не закончили обучение. В компании эти сведения опровергают, добавляя, что проблем с числом сотрудников нет.