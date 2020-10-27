Ситуация в Армении уходит из под контроля премьер-министра

Никол Пашинян в прямом эфире призвал всех армянских мужчин взяться за оружие и встать на защиту Карабаха. В Армении складывается критическая ситуация и, похоже, премьер-министр не может на нее никак повлиять.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в понедельник 26 октября на своей странице в в Facebook призывал всех армянских мужчин идти в военкомат, чтобы защищать Нагорный Карабах.

«Сегодня перед военными комиссариатами не должно быть свободного места, должны быть очереди из людей в масках. Очень хорошо, что запись добровольцев продолжается, благодарность гражданам, которые отреагировали. Но я о другом говорю - очереди должны быть 24 часа, люди должны пройти боевую подготовку и должны быть готовы выполнить любой приказ командования Армии обороны», - заявил он.

В армии Нагорного Карабаха наблюдаются дезорганизация, потеря высокопоставленных офицеров. Так, например, от должности министра обороны и командующего армией обороны в связи с ранением на боевом посту был освобожден Джалал Аратюнян. Никола Пашинян вынужден частично признавать эти факты.

На фоне военных неудач Армении в карабахском конфликте рвется к власти, утерянной два года назад, политически активизировался так называемый «карабахский клан», в который входят бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В стране периодически появляются слухи о «сливах» карабахцами информации о военных целях Азербайджану по внутриполитическим мотивам.

Напомним, что, по сведениям источников, близких к правительству именно «карабахский клан» причастен к передаче информации о дислокации 600 полицейских в школе Нагорного Карабаха, которые были направлены туда для обеспечения контроля и выполнения функции заградотрядов в военное время.

И хотя на военную победу в конфликте сегодня никто в Армении уже не рассчитывает, в возвращении к власти «карабахцев» можно увидеть шанс усиления военно-дипломатической поддержки Москвы Еревану и по крайней мере замедления стремительного продвижения азербайджанских войск в Карабахе. Но какой ценой это произойдет, какими будут последствия? Ведь если власть в Армении окажется не в руках прозападного Пашиняна, а его противников, старой карабахской элиты, урегулирование конфликта зайдет в тупик. В Азербайджане Саргсяна и Кочаряна считают одиозными личностями и даже военными преступниками. Смена власти, приход в нее «карабахского клана» не только не принесет спокойствия и мирного урегулирования в регион, но и надолго превратит его в горящую точку, очаг нестабильности. И здесь возникают риски для других близлежащих регионов, в частности для российского южного подбрюшья.

Кремль уже устал от саботажа переговоров со стороны Армении, который происходит в течение нескольких десятилетней. Москве конфликт в Нагорном Карабахе мешает реализации политических и экономических проектов на Южном Кавказе, а также в отношениях с Турцией и Ираном, которые так или иначе задействованы в конфликте.

Задача Кремля дать сегодня возможность Армении и Азербайджану самостоятельно договориться и на всегда поставить точку в вопросе Карабаха.



Антон Смоляков