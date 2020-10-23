Захар Прилепин станет лидером партии "За правду" на выборах в Госдуму-2021

Лидером партии «За правду», которая примет участие на выборах в Госдуму в следующем году, станет писатель и активист Захар Прилепин. Помимо него в экспертном совете появятся Николай Стариков и Сергей Михеев, пишет «Интерфакс».

«Партия "За правду" воспринимает себя как политическую силу, имеющую все основания для масштабного присутствия в российской политике», — заявил Прилепин на пресс-конференции, пояснив, что не планирует выдвигаться в кандидаты по одномандатному округу от Нижегородской области.

Партия «За правду» была основана в октябре 2019 года, провозгласив ориентир на консервативные, традиционные ценности.