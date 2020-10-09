В Комсомольске-на-Амуре отозвали "разрешение" на митинг в поддержку Фургала

Мэрия Комсомольска-на-Амуре отозвала выданное ею же согласование на проведение митинга в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как писал ранее Sobesednik.ru, власти города согласовали шествие на тысячу человек в центре города на 9 октября. Это должен был быть первый согласованный митинг в поддержку Фургала.

Теперь согласование отменяют, объясняя это новыми коронавирусными ограничениями, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города: «Разрешение отозвано, заявитель уведомлен. Сделано это из-за невозможности соблюсти введенные 9 октября ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В мэрии также пояснили, что «разрешение» было выдано до того, как вводились новые противоэпидемиологические меры. По ним участники шествия должны соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в России в связи со свободой собраний для проведения митинга не требуется получать разрешение у органов исполнительной власти, однако администрация города должна согласовать мероприятие.