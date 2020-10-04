Зеленский подписал указ, облегчающий жизнь IT-специалистов из Беларуси в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился увеличить до 180 дней срок допустимой иммиграции граждан Беларуси, чье трудоустройство «отвечает интересам Украины». Предполагается также упростить получение для них вида на жительство.

В подписанном им указе говорится, что принимаемые меры касаются бизнесменов и специалистов из индустрии информационных технологий. Они смогут также оформить вид на жительство без необходимости выезжать из Украины. Им также станет проще платить налоги и получить разрешение на работу: его будут выдавать в течение пяти суток, а также будут признаваться соответствующие документы, выданные белорусским органами

Польша ещё в сентябре запустила программу помощи в трудоустройстве белорусским IT-специалистам: там им обещали помочь с переездом родственников, привлечением инвесторов и поиском офиса.