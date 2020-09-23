"Единоросс" добился решения суда об удалении ролика, где его назвали "единороссом"

В Уфе районный суд удовлетворил иск члена партии «Единая Россия» Андрея Носкова. Тот был недоволен, что местный штаб Навального снял о нем два ролика, где он назван «единороссом».

Расследования штаба касались возведения 34-этажного дома во дворе с аварийной девятиэтажкой, писал Sobesednik.ru. Установлено, что к строительству причастен упомянутый депутат. Жительница разрушающегося дома Гульнара Зареева в кадре заявляла: «Это какое должно быть отношение и ненависть к своим соотечественникам, чтобы делать такое?»

Носков требовал удалить ролики и взыскать с координатора штаба Лилии Чанышевой и с уфимки Гульнары Зареевой по 100 тысяч рублей компенсации. Суд в итоге взыскал с каждой по 6 тысяч и действительно потребовал удалить ролики, пишет «Медиазона».

Носков уверял, что избирался депутатом как самовыдвиженец. Хоть он и является членом «Единой России», но это его «личное дело».

В штабе Навального заявили, что будут оспаривать это решение в суде.