Депутат из "Единой России" намерен доказать в суде, что он не "единоросс"

В Уфе депутат горсовета Андрей Носков подал в суд на активистов, которые в ролике штаба Навального и в описании к нему назвали его «единороссом». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Носков при этом не скрывает, что является членом правящей партии «Единая Россия», однако уверен, что это его «личное дело».

После выхода ролика штаба Навального в Уфе под названием «Депутат Носков: рушу, что хочу», в котором рассказывалось о строительстве 34-этажного дома возле аварийной девятиэтажки (за её сохранность опасаются активисты), в суд были поданы два иска о защите чести и достоинства: первый к жительнице аварийного дома Алле Яковлевой и к координатору местного штаба Навального Лилии Чанышевой, а второй – к Чанышевой и к Гульнаре Зареевой.

Носков пояснил газете, что намерен взыскать с ответчиков по 100 тысяч рублей, так как баллотировался в горсовет как самовыдвиженец, хотя и состоит в партии.

Общую сумму ущерба своей деловой репутации Носков оценил в 10 миллионов рублей, однако взыскать решил меньшую сумму.