"Интерфакс": В Минске около 150 тысяч протестующих, силовики стреляют в воздух

В сегодняшнем «Марше героев» против режима Александра Лукашенко только в центре Минска участвуют порядка 150 тысяч человек, сообщает агентство «Интерфакс».

Такая численность соответствует активности на прошлых неделях и свидетельствует, что протестные настроения в Беларуси не идут на спад. Однако сегодняшние митинги, как ранее писал Sobesednik.ru, сопровождаются массовыми задержаниями и попытками разгона протестующих со стороны силовых органов и неизвестных в балаклавах, причем они нападают только на маленькие группы людей, двигающиеся к основным колоннам.

Отличие сегодняшней акции от предыдущих в разрозненности протестующих: по Минску ходят несколько колонн из десятков тысяч человек. Одна из них направилась в элитный коттеджный поселок «Дрозды» (аналог российской «Рублевки»), где живут люди, приближенные к руководству страны. Другая движется от проспекта Независимости к Дворцу независимости — резиденции Лукашенко. Ещё несколько колон ходят по центральным проспектам.

По данным «Интерфакса», на пути к «Дроздам» силовики открыли огонь в воздух, а ОМОН начал задерживать людей. TUT.BY полчаса назад публиковал видео, как туда едет колонна военной техники.