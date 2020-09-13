Главу "справедливороссов" в Новороссийске подозревают в получении взятки

В Новороссийске задержан глава местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Ерохин. Об этом пишет «Интерфакс».

Ерохина подозревают в получении взятки в размере 2,1 миллиона рублей. За эту сумму он якобы должен был отказаться от представления наблюдателей от партии на грядущих выборах.

По данным официального представителя СКР Светланы Петренко, в отношении Ерохина возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Ему уже предъявлено обвинение.

Взятка была задокументирована при передаче средств от представителя администрации муниципального образования города непосредственно Ерохину. Всего на грядущих выборах в гордуму выдвинуто 22 кандидата от «Справедливой России».

Михаил Ерохин является депутатом гордумы шестого созыва и кандидатом в депутаты седьмого созыва.