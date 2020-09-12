Колесникову перевели в следственный изолятор под Минском

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила, что оппозиционерку перевели из СИЗО №1 в Минске в следственный изолятор города Жодино. Об этом пишет TUY.by.

По словам Казак, перевод прошел 11 сентября вечером. Только сегодня защитница узнала об этом.

В отношении Колесниковой возбуждено уголовное дело о публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Беларуси. Политик же потребовала возбудить уголовные дела в отношении сотрудников КГБ и МВД, которые угрожали ей смертью при задержании 7 сентября.