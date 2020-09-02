В Беларуси силовики увезли главу минского офиса PandaDoc и удерживают остальных

В белорусскую IT-компанию PandaDoc с обысками пришли силовики, сообщает Reuters со ссылкой на глобального руководителя и основателя фирмы Микиту Микадо.

«Департамент финансовых расследований пришел с обыском в наш минский офис. Они держат сотрудников в заложниках, никого не выпускают», — прокомментировал предприниматель происходящее. Он добавил, что главу минского офиса компании увезли.

Ранее Микадо обещал оказать финансовую помощь всем силовикам, которые решат уволиться из органов и перестать выполнять преступные приказы. Сам он уверен, что обыски и задержание политически мотивированы и связаны с рядом интервью, которые он давал недавно различным изданиям. Как и многие другие IT-предприниматели, Микадо пояснял, что индустрия выступает против того, чтобы Александр Лукашенко остался у власти, а в случае если он не уйдет, бизнесмен обещал заняться перевозом своей фирмы из страны. Микадо сейчас живет в США.