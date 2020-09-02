Новое русское вмешательство и старая пропаганда в школах. Главное к утру 2 сентября

Facebook заявил об удалении небольшой сети из 13 аккаунтов и 2 страниц, которые там связали с петербургским Агентством интернет-исследований, также известным как «Фабрика троллей». Активность этих аккаунтов в основном была сконцентрирована на США, Великобритании, Алжире и Египте. Аккаунты, как и в ходе предвыборной кампании 2016 года, занимались распространением дезинформации. Об удалении 5 аккаунтов сообщил и Twitter. Обеим компаниям на страницы указало Федеральное бюро расследований США.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от белорусских властей разрешить въезд в страну главе католической церкви Республики митрополиту Тадеушу Кондрусевичу. Напомним, что Кондрусевич является гражданином Белоруси. Помпео связал такой запрет с нарушением права белорусов на свободу вероисповедания: «Белорусские власти должны разрешить въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Ему и всему белорусскому народу должно быть позволено использовать свои базовые свободы, включая свободу вероисповедания».

В Санкт-Петербурге классным руководителям раздали методички для проведения занятий о Второй Мировой войне 1 сентября. Как рассказал MR7 один из учителей, в документе говорится, что США война была выгодна «для преодоления мирового экономического кризиса», на самом деле Штаты были не союзниками СССР, а «врагами-союзниками» и фактически не участвовали в ней, «вскочив на "подножку победы"». Там также рассказывалось, будто вся Европа снабжала Германию оружием, а «польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук». В городском комитете по образованию Znak.com эту информацию не подтвердили.

21-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова была назначена первым заместителем министра культуры Чечни.

С 7 сентября авиасообщение с Россией возобновляет Греция, передает РИА Новости, однако всем прилетающим (до 500 человек в неделю) необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Накануне на 77-м году жизни скончался актер Борис Клюев, широко известный по роли Николая Петровича Воронина в сериале «Воронины». Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра, смерть произошла из-за рака легких.

Умерла актриса Ирина Печерникова, которая исполнила главную роль в советском фильме «Доживем до понедельника». Ей было 74 года. Как пишет ТАСС, причина смерти пока не установлена.

Со 2 сентября участковые избирательные комиссии начинают прием заявлений на надомное голосование в единый день голосования с 11 по 13 сентября, когда пройдет ряд региональных выборов.