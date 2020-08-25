TUT.BY не смог найти значимых войск НАТО на границе с Беларусью

На протяжение последних недель Александр Лукашенко и военные чиновники Беларуси регулярно утверждают, что на страну готовится вооруженное воздействие, а из-за дестабилизации политической обстановки в государстве к границам со стороны Польши, Латвии и Литвы «стягиваются» войска НАТО. В Республике вводятся различные уровни повышенной готовности, а регулярные армейские формирования стягиваются к границе.

Белорусское независимое издание TUT.BY попыталось разобраться, о чем говорит формальный президент и его подчиненные, но найти силы НАТО, сравнимые с белорусскими войсками, журналистам не удалось: все, что им удалось обнаружить — плановые учения, которые проходят каждый год и вовсе не на границе с Беларусью.

В Польше издание обнаружило учения Defender Europe-2020. Туда направлены всего 550 солдат США и различная бронетехника в количестве на порядок меньшем, чем состоят на вооружении армии Беларуси. В ходе аналогичных учений прошлого года Лукашенко заявил, что это «просто смешно для нашей армии». Причем они действительно проводятся на границе Польши, только не с Беларусью, а на диаметрально противоположной — с Германией, в городе Дравско-Поморске. Это учение запланировано, а НАТО даже подготовило подробную инфографику к нему.

Журналисты нашли учения Namejs 2020 и в Латвии. Они отмечают, что такие же проходили и ранее: Namejs 2019, 2018 и 2017. В них принимает участие большее количество людей — порядка семи тысяч, однако многие из них не военные, а нацгвардейцы, резервисты, полиция, пограничники, пожарно-спасательная служба, и даже работники Администрации тюрем. Сами учения проходят по всей стране, на границе с Беларусью они не сконцентрированы.

Другая обозначенная министром обороны Беларуси Виктором Хрениным угроза суверенитета Республики — самолеты F-16. 16 таких самолетов действительно были переброшены из Германии в Польшу в рамках ротации авиации. Они располагаются в городе Ласк в центре Польши. При этом в Барановичах располагаются 30 белорусских самолетов МиГ-29 и четыре Су-30СМ, которые также принадлежат к четвертому поколению.