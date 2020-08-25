Росгвардия выразила благодарность "Омбудсмену полиции". На нем 14 уголовных дел

Вместо запрошенной характеристики Владимира Воронцова департамент Росгвардии выразил ему признательность «за сотрудничество с проектом "Омбудсмен полиции", которое позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также у агентства имеются копия документа, который был принят в СИЗО-4, где в настоящий момент содержится Воронцов.

Напомним, что бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов является основателем сообщества «Омбудсмен полиции». Несколько лет он публиковал данные, компрометирующие руководство ведомства, преследуя цель защитить права рядовых сотрудников правоохранительных органов.

Весной он был задержан. Сейчас против него возбудили различных 14 уголовных дел. Среди обвинений значатся, например, клевета, оскорбление представителей власти, вымогательство и создание, а также распространение порнографии. При задержании из-за подозрения на вымогательство, в котором его обвинил другой экс-сотрудник МВД, ему сломали дверь и выломали окно, через которое залезли с крыши.