В Минске уже собрались более 100 тысяч протестующих. Военные охраняют памятники

На площади Независимости в Минске собрались десятки тысяч людей. TUT.BY пишет о сотнях тысяч, Telegram-каналы оценивают число демонстрантов в более чем 200 тысяч. Очень большое скопление людей видно по видео ТАСС. Как отмечает агентство, люди продолжают приходить большими колоннами.

Тысячи людей также вышли на улицу в Гродно. Менее массовые акции проходят в других городах. Среди протестующих есть люди разных возрастов. Есть и рабочие: некоторые из них бастуют, некоторые нет. Кроме привычных лозунгов на площади звучат советские песни.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявляет, что накануне количество протестующих по всей стране составило 6 100 человек, а митинги за Лукашенко набрали 30 тысяч человек. Ранее власти Беларуси также многократно завышали цифры по проправительственным акциям.

В Минске на улицы вывели военных с оружием и в полном обмундировании, но насколько можно судить, они охраняют памятники, возле стелы «Минск — город герой» даже натянули колючую проволоку. TUT.BY пишет, что военные задержали их корреспондента, но затем отпустили и сказали больше не приходить туда.

«Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП», — пишет издание.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин записал неоднозначное видеообращение, в котором заявил, что армия действительно прибыла в Минск, чтобы охранять исключительно памятники. По его словам, флаги протестующих оскверняют их, так как ассоциируются с фашизмом. Русская служба «Би-би-си» напоминает, что именно под этим флагом Лукашенко принимал присягу в 1994 году, а также приводит фото, где он стоит рядом с бело-красно-белым флагом.