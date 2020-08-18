Путин отказался вмешиваться в дела Белоруссии во время диалога с Меркель

Во вторник 18 августа президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Ангела Меркель высказывалась в пользу диалога правительства с оппозицией и освобождения политзаключенных. Владимир Путин, в свою очередь, счел неприемлемым вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — пишет официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт на сайте правительства.

Диалог между двумя главами государств состоялся по инициативе Германии. По данным сайта президента России, «с российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки».

Ранее Меркель заявила президенту Литвы Гитанасу Науседа, что Берлин по дипломатическим каналам пытается настроить диалог с Александром Лукашенко для урегулирования ситуации в республике.

В свою очередь, Путин и Лукашенко уже дважды в ходе телефонных переговоров договорились о совместном реагировании в случае обострения ситуации в части внешних угроз для Белоруссии.

С 9 августа в республике проходят акции протеста, причиной которых стали президентские выборы.