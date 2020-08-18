Лукашенко заявил, что "остудит головы" членов Координационного совета

Формальный президент Белоруссии Александр Лукашенко провел очередное совещание с Совбезом, в ходе которого высказался относительно создания Координационного совета для трансфера власти. Напомним, что о его формировании накануне сообщила лидер оппозиции Светлана Тихановская. Известно, что одной из первых в совет вошла нобелевский лауреат, белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Однако Лукашенко в ходе выступления заявил, что в Координационном совете оппозиции, якобы созданном для захвата власти, состоят только «бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты».

«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас жостатосно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — приводит его слова БелТА.

Он также указал на то, что мирные протесты — это лишь ширма и попытка убаюкать власть и силовые структуры: «"Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

При этом, как сообщает издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале, в Белоруссии был обнаружен мертвым член избиркома на выборах президента Константин Шышмаков, который пропал после того, как сообщил о своем отказе подписывать итоговый протокол голосования.

Его тело было обнаружено в реке Неман во вторник, 18 августа. За три дня до этого он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте.