С Абызова требуют 32 млрд. Следствие: он 6 лет занимался бизнесом на госслужбе

Генпрокуратура считает, что экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, занимая госдолжности с 2012 по 2018 годы, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, а также не декларировал свою недвижимость.

Обвинение просит суд изъять у него имущество на 32 миллиарда рублей и передать их государству.

«При поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались», — поясняется в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры (цитата по РБК).