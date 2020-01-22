Абызов заявил, что в СИЗО у него развилось острое неврологическое расстройство

Срок следствие по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова был продлен до 25 июля, при этом следствие настаивает на продлении ареста до 26 марта, передает ТАСС.

«Находясь на свободе, Абызов может скрыться, уничтожить еще не установленные следствием улики или вступить в контакт с иными фигурантами дела, которые также пока не установлены следствием», — заявил следователь в суде. При удовлетворении ходатайства СК срок заключения экс-министра составит год.

При этом сам Абызов, как передает РБК, заявляет, что у него было диагностировано острое неврологическое расстройство: «Начиная с конца июля начала августа мне медсанчастью СИЗО диагностировано неврологическое расстройство, влияющее в том числе на опорно-двигательный аппарат», — пояснил он, подчеркнув, что не уверен, является ли заболевание хроническим, однако оно появилось у него «за время пребывания в СИЗО».

Абызов также отметил, что в на настоящий момент его диагноз не установлен точно. По его словам, три курса лечения не дали результата, поэтому он начинает уже четверный.