Олег Матвейчев: Владимир Путин назначит преемника в 2030 году

Судьба президентского кресла в России – тема весьма пикантная, хотя бы потому, что версий ближайшего будущего нынешнего главы государства Владимира Путина на посту номер один, равно как и самой президентской должности, озвучено уже свыше нескольких десятков. Причем каждый раз у экспертов, берущихся прогнозировать те или иные действия российского лидера и возможные перестановки во властной вертикали, находится немало аргументов в пользу собственных версий.

Так, еще до недавнего времени политологи в большинстве своем были убеждены, что ближе к завершению своих президентских полномочий на последнем, согласно действовавшей еще недавно Конституции, сроке Владимир Владимирович, наконец, определится с преемником и оставит руководство страной после 20 лет у власти. Позднее, на фоне отставки кабмина Медведева и участившихся разговоров об изменениях в структуре и полномочиях органов власти с «перекосом» в пользу Госсовета или Совета безопасности, заговорили о возможном уходе президента на должность председателя Госсовета, которая к тому времени возьмет на себя большую часть президентских полномочий.

Однако после недавнего внесения в Конституцию России поправок, содержащих в себе норму об «обнулении» президентских сроков, едва ли не каждый заговорил о том, что Путин собрался руководить страной до 2036 года. К слову, именно эта версия на сегодняшний день остается основной у большинства политических экспертов. Разве что профессор Валерий Соловей, раз за разом, словно мантру, повторяет утверждение о том, что Владимир Владимирович не собирается использовать представившуюся возможность и на самом деле хочет уйти.

Впрочем, голос большинства твердит о совершенно ином. К примеру, известный российский писатель и политолог Олег Матвейчев считает, что Владимир Путин на самом деле собирается оставаться у власти до самого конца. По словам эксперта, российский президент между деньгами, определенными благами и властью всю свою жизнь выбирал именно власть, а потому не упустит возможность реализовать свои притязания на два новых президентских срока.

Олег Матвейчев // Фото: matveychev.ru

Об этом политолог заявил в беседе со своими читателями в ответ на вопрос о том, не собирается ли Владимир Владимирович править Россией вечно?

«Владимир Путин в течение всей своей жизни между деньгами и властью выбирал второе: во время работы в спецслужбах он стремился к власти, во время первого президентского срока он стремился сделать так, чтобы быть избранным на второй срок. В конце концов, когда выбор встал между Крымом и деньгами (санкции и прочее), он также выбрал в какой-то степени власть и провел референдум в Крыму.

Я уверен, что нынешний президент останется у власти до самого упора. Предполагаю, что президентом он будет до 2030 года.

В 2030 году Владимир Путин назначит преемника, а сам на выборы не пойдет. Вместо этого он будет контролировать процесс перехода власти и помогать своему преемнику в решении государственных задач», – отметил Матвейчев.