Критику в адрес Путина координатором штаба Навального суд оценил на 80 тысяч

В Краснодаре координатора местного штаба политика Алексея Навального Льва Гяммера суд приговорил к штрафу в размере 80 тысяч рублей за оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на самого Гяммера и данные суда.

«В видео я высказал свое мнение насчет обнуления и выступил с критикой Путина. И вот, пожалуйста. Оскорбил, видите ли, президента, государство и общество. В якобы нецензурном виде», — поясняет активист.

Как уточняет издание, вину Гяммера суд признал по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.