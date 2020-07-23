Кадыров поблагодарил Путина за присвоение звания генерала-майора Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора зачитал главе Чечни Рамзану Кадырову указ о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии, пишут «Новые известия».

«Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — написал Кадвров в соцсетях.

Также глава Чечни поблагодарил главнокомандующего Нацгвардии РФ Виктора Золотова за то, что тот перевел его из структуры МВД в Росгвардию.

Напомним, на днях Госдеп США принял новые санкции в отношении Кадырова и его семьи.