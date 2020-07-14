Валерий Соловей: В 2022 году Путина уже не будет у власти, а денег нет уже сейчас

Политолог – о том, что стоит за решением президента отложить реализацию нацпроектов на шесть лет.

Нацпроекты, утвержденные президентом в 2018 году, должны были увенчаться успехом к 2024 году. Но теперь сроки «светлого будущего» отодвинуты на 2030 год.

В частности, интернетизация всей страны наступит на шесть лет позже (а значит, ТВ продолжит гулять по буфету), а также непонятно, что будет со строительством жилья, где ещё недавно хотели достичь ежегодных 120 млн кв.м.

Что это все означает, спросили мы политолога Валерия Соловья.

Валерий Соловей

— Это имеет предельно простое объяснение: в бюджете нет денег, и их не будет. Вот и все. Больше никаких хитростей в этом нет. Те, кто начинает это воспринимать как желание Путина править до 2030 года, заблуждается. Может, президент и хотел произвести такое впечатление, но все, кто в теме, знают, что это невозможно. Повторю: в 2022 году Путина уже не будет у власти. Не спрашивайте почему. Его просто не будет, примите это как данность. И то, что нет денег, тоже.

Цены на нефть очень низкие, и будут низкими долгое время, предполагается сокращение социальных расходов, то есть секвестирование бюджета в этой части, поэтому лучше начать просто с отказа от нацпроектов. Это же любимое русское дело! У нас на повестке дня всегда было два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. Поскольку досок для сарая нет, сразу переходим к строительству коммунизма. Нет в стране денег — не ищите особых смыслов.

— Есть ещё любопытная деталь. Накануне президентского поручения с помощью Счётной палаты выяснилось, что бюджеты этих нацпроектов катастрофически не исполняются именно по части расходов. То есть на «Образование» истратили только 18% от запланированного. На развитие малого и среднего бизнеса и вовсе только 10%. То есть у нас даже деньги пилить разучились? Или страшно стало?

— В точку. Во-первых, Минфин выдает деньги крайне неохотно. А во-вторых, что правда, то правда: люди, отвечающие за расходование бюджетных средств, не хотят вообще ничего делать. Они очень боятся рисков. Потому что наше законодательство и подзаконные акты выстроены таким образом, что вас могут прихватить за что угодно. Поэтому и не хотят рисковать, рассчитывая, что вот-вот всё рухнет, «ну и слава богу, а мы хотя бы доживём в целости и сохранности до этого светлого момента».

Всё застопорилось. Это мне говорят из регионов, говорят в Москве, на всех уровнях. Никто не хочет ничего делать, потому что «делать» — это значит брать ответственность за расходование. А это очень рискованно.

И к тому же, для того чтобы их потратить, а не просто украсть, нужно реально что-то делать, менять, например, систему образования, — а это серьёзная работа, здесь должны быть проверяемые критерии, простые и понятные. Ну кто будет этим заниматься и зачем? Это обременительно, это неблагодарное занятие, и главное — если ты пытаешься честно выполнять свои профессиональные обязанности, за это ты можешь сильно пострадать.