Путин потребовал скорректировать нацпроекты за три месяца

Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать национальные проекты в ближайшие три месяца. Президент также потребовал подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года.

Об этом пишет «ТАСС».

«С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — говорит президент.

Путин считает, что принимаемые решения «задают тенденции во всех ключевых сферах, определяют развитие России на годы вперед». Глава государства также отмечает, что в основе решений лежит воля граждан, выраженная на голосовании по поправкам к конституции.

«Конечно, Конституция — это фундаментальный, базовый закон, но все-таки мы должны исходить из того, что нам на основе этого базового закона нужно работать над конкретными вещами, нужно жизнь наших людей делать лучше, комфортнее, удобнее», — говорит президент. «Отсюда те высокие требования, которые стоят перед каждым уровнем власти, и этим требованиям мы, безусловно, обязаны соответствовать, выстраивать стратегические планы, программы, формировать бюджетные приоритеты».