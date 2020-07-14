Азербайджан заявил о гибели двух офицеров в результате обстрела Арменией

При вооруженных столкновениях на границе Армении и Азербайджана погибли двое азербайджанских офицеров.

Об этом сообщает РБК.

«Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сообщил замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев.

«К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства Министерства обороны выражаю соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной», — заявил Велиев.

Боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются третий день. Задействованы Товузский и Тавушский районы, граничащие с Грузией и находящиеся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных. По версии Еревана, погибших в результате инцидента нет.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.