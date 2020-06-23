В Ейске организатора митинга против поправок оштрафовали на 11 тысяч

В Краснодарском крае активиста Евгения Булгакова оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции и на десять тысяч за нарушение законодательства в статьях об организации массовых мероприятий. Об этом пишет «Протокол».

22 июня Булгаков провел в Ейске митинг против внесения поправок в Конституцию. Активисты утверждали, что мероприятие было согласовано с местными властями.

Вместе с организатором был задержан независимый депутат Александр Коровайный. На последнего было составлено три протокола, пишет «ОВД-Инфо». Помимо тех же статей, что вменяли Булгакову, Коровайному назначили наказание за невыполнение требований полицейского. Он был оставлен в отделении полиции на ночь.

Голосование по поправкам в Конституцию во всех субъектах РФ пройдут с 25 июня по 1 июля.