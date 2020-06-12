Twitter заблокировал тысячу аккаунтов, отвечавших за инфокампанию "Единой России"

Twitter заявил о блокировке 32 тысяч аккаунтов в соцсети, говорится в их сообщении. Все они, как уверяют в компании, были связаны с властями Китая (24 тысячи), Турции (7 тысяч) и России (1 152).

Последние аккаунты в Twitter связали с «Единой Россией». Они занимались пропагандой на внутреннюю аудиторию страны. В частности, они были связаны с ресурсом «Актуальная политика».

Причиной блокировки указано нарушение пользовательского соглашения. С этих учетных записей велась координированная работа по продвижению и неестественным накруткам нужных сообщений, что помогало в «достижении политических целей» партии «Единая Россия». Также аккаунты устраивали информационные атаки на политических оппонентов власти.

Все заблокированные аккаунты можно изучить, они доступны в публичном архиве.