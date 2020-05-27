Песков не исключил снятия в Москве карантина к 24 июня, объявления его выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новую дату, на которую был назначен парад ПобедыЮ планируется сделать выходным днем.

По его словам, станет ли 24 июня выходным или нет, пока окончательно не решено, однако это произойдет «с большой долей вероятности», передает его слова «КоммерсантЪ».

Он также не исключил, что к этому дню в Москве уже удастся снять все ограничения карантинного характера, однако это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — поясняет он.

Пока, по его словам, базовым является предположение, что за месяц обстановка изменится, в связи с чем будет скорректирован и порядок действий. Решения будут также зависеть от сегодняшнего диалога между Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным, которые в ходе совещания обсудят ситуацию с коронавирусом в Москве.