Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их

При проверке цифровых пропусков москвичи дают согласие на передачу их персональных данных третьим лицам и отправку им рекламы в течение 10 лет. Обращает внимание «Медиазона» со ссылкой на блог компании AnalogBytes Conference на «Хабре».

Такими правами пользователи наделяют Департамент информационных технологий Москвы, когда переходят по адресу i.moscow/covid, куда граждан отправляют для того, чтобы удостовериться, что их пропуск активен. Согласие на «обработку персональных данных» (туда встроены все условия) необходимо дать, чтобы воспользоваться сервисом мэрии.

Дав согласие ДИТ Москвы, москвич передает свои ФИО, адрес, телефонный номер, адрес электронной почты, место работы и должность. Используя эти данные мэрия или «третьи лица», которым граждане также автоматически разрешают передавать все эти сведения, смогут включить их в рассылки рекламных материалов по смс, почте или через звонки.