Берлин не стал выводить "Северный поток – 2" из-под директивы Евросоюза

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока – 2» от правил газовой директивы ЕС.

В заявлении регулятора указывается, что заявка Nord Stream 2 AG, направленная в Агентство в начале года, была отклонена.

В апреле прошлого года Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе «Северный поток – 2». Согласно директиве, компании, поставляющие газ и компании, транспортирующие его, должны быть разделены. Соответственно, компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от «Газпрома». Исключения возможны только с одобрения Еврокомиссии.

Возможность освобождения от норм газовой директивы предусматривается законодательством Германии, однако распространяется только на объекты, которые были завершены до мая 2019-го. Газопровод Nord Stream 2 к тому моменту достроен не был.

По мнению аналитиков, собственник Nord Stream 2 AG подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа, пишет «Интерфакс».