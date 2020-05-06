"Россия – враг": Шендерович о вручении Пулитцера за антипутинские расследования

Восемь публикаций «Нью-Йорк таймс» были удостоены Пулитцеровской премии. И все эти материалы получили ее за разоблачения «хищнического режима Путина». Это расследования про отравления, бомбардировки, вмешательство в дела других стран. Наш МИД, конечно, возмущён. Российское посольство в США назвало эти статьи «русофобскими измышлениями».

Чего в этом решении о награждении больше — справедливой оценки за правдивые материалы или желания побесить политических оппонентов? Мы попросили ответить на этот вопрос писателя и публициста Виктора Шендеровича.

— Пулитцеровская премия, как почти все крупные премии, связанные с журналистикой, да и литературой, имеет политический аспект. Да и «Оскар», и Канны — везде так или иначе есть политика. Достаточно вспомнить Нобелевскую, когда в зависимости от тех или иных ветров могли наградить Пастернака, а потом уравновесить Шолоховым. И как «Оскаром» и «Золотой пальмовой ветвью» регулярно награждается что-то иное, кроме собственно киноискусства. Да, в присуждении престижных премий сплошь и рядом учитывается и географическая привязка, чтобы награда не ушла куда не надо, и тематика, и прогрессивные тренды, и так далее.

Поэтому сказать, что это политическое награждение, тоже будет справедливо. В этом смысле нынешнюю Пулитцеровскую премию антироссийской вполне можно назвать — путинская Россия заслужила репутацию противника. Такой репутации ещё недавно не было. Были «партнёры», были «сложные партнёры», а теперь Россия ощущается как противник свободного мира и Америки, и это ощущение сформировалось благодаря усилиям Путина и его компании. И в этом смысле да — это, безусловно, политическая премия.

Дальше вопрос в том, хороши ли эти материалы «Нью-Йорк таймс» или плохи. Думаю, что хороши. Думаю, что эти расследования вполне качественные. Пулитцеровская премия — и это важно — вручалась и за внутренние расследования. Напомню, что расследование про Гуантанамо получило эту премию, а там удар наносился по собственным бюрократам и собственным преступникам. Пулитцеровская премия — очень уважаемая премия, и просто за тему ее бы не дали. Видимо, это действительно очень сильные, хорошие и правдивые материалы. Так что это награждение — их справедливая оценка.

Не думаю, что в этом вручении есть желание побесить оппонентов. Полагаю, оргкомитету Пулитцеровской премии нет никакого дела до Путина.

Но тренд очевиден: Россия воспринимается как враг. И вручение Пулитцеровской премии за антипутинские материалы, разумеется, фиксирует определённый сдвиг отношений.