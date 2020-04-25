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Лукашенко назвал сроки принятия новой Конституции в Беларуси

Политика
15:20, 25 апреля 2020

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Скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе национального субботника ответил на вопрос о переносе его послания нации и парламенту страны.

По его словам, конкретной даты послания ранее объявлено не было, а перенос с середины апреля на неопределенный период связан с «психозом, который развернулся» на фоне коронавируса. Он считает, что сейчас существует слишком большое количество вопросов, «на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще». Также он отметил, что все это сопровождается экономической неопределенностью во всем мире, передает «БелТА».

Кроме того, Лукашенко заявил, что в течение пяти лет в стране будет принята новая Конституция: «Мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет», — таким образом отметив, что это является одним из тех пунктов повестки, которые не придется откладывать из-за коронавируса.

Ранее Sobesednik.ru передавал, что Лукашенко сегодня в рамках ежегодного общенационального субботника сажает сосны в Чернобыльской зоне, несмотря на коронавирус.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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