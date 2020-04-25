В Беларуси национальный субботник. Лукашенко сажает сосны в Чернобыльской зоне

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в ежегодном национальном субботнике, которые не стали отменять в связи с эпидемией коронавируса.

В ходе субботника граждане Республики по всей стране высаживают новые деревья в парковых и лесных зонах. В нем принимают участие и высшие чиновники, включая главу государства Александра Лукашенко, который в этом году проведет посадочные работы в Национальном парке «Припятский» в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Субботники — это, считаю, то доброе, что мы взяли из того [советского, - прим. ред] периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий», — объяснил Лукашенко ИА «БелТА» идею мероприятия.

По официальной статистике в Беларуси на сегодняшний день зарегистрировано 8 773 случаев заболевания коронавирусом. 63 погибли в результате болезни. Однако, по словам Александра Лукашенко белорусы умирают не от коронавируса, а от сопутствующих болезней.