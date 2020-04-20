Зампред правления ЕАБР стал фигурантом коррупционного дела

Появилась информация о возможном привлечении к уголовной ответственности бывшего премьер-министра Армении, а ныне заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна.

С такой новостью выступил близкий в армянским силовикам информресурс Пастинфо. Служба нацбезопасности Армении предъявила обвинение одному из новых фигурантов дела - наместнику Араратской Патриаршей епархии Навасарду (Савмел) Кчояну. Речь идет о разгоревшемся семь лет назад крупном офшорном скандале, в котором в 2013 году засветился и Тигран Саркисян, занимавший в то время пост премьер-министра страны.

Тогда жертвой преступления стал местный предприниматель Пайлак Айрапетян, у которого под видом инвестиций в добычу алмазов в Африке через кипрскую фирму «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» похитили несколько миллионов долларов. Как выяснилось в процессе разбирательства, учредителями офшорной компании в регистрационных документах были указаны три человека: бизнесмен Ашот Сукиасян, архиепископ Кчоян и премьер Саркисян. Когда афера вскрылась, Ашот Сукиасян взял всю вину на себя, заявив, что оформил фирму на Саркисяна и Кчояна без их ведома. Генеральный прокурор Кипра Петрос Клеридес после этого заявил, что подобное «невозможно». Да и не очень логично: кто станет регистрировать компанию на чужое имя, рискуя, что подставной человек в любой момент сможет вывести из нее все капиталы. Тем не менее, это не помешало Тиграну Саркисяну заявить о своей невиновности, обвинить и без того обворованного Пайлака Айрапетяна в клевете, и отсудить у него в качестве компенсации 124 тысячи драмов.

Правда, сам Саркисян потерял гораздо больше. После скандала он ушел в отставку с поста главы правительства Армении и был отправлен в «почетную ссылку» послом в США. А с недавних пор бывший чиновник и вовсе занимает пост заместителя председателя правления Евразийского банка развития.

И вот теперь — новый поворот. Служба национальной безопасности Армении сдула пыль с офшорного досье. В сообщении СНБ говорится, что архиепископ действовал в составе целой преступной группировки. «После того, как преступление было раскрыто, — пишут со ссылкой на сообщение армянские СМИ, — в 2013-м священнослужитель, пообещав помочь, убедил разыскиваемого соучастника взять всю ответственность на себя и сфабриковать или уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Предварительное следствие продолжается, принимаются меры для установления всех лиц, совершивших преступление, привлечения их к ответственности и компенсации причиненного вреда».

Адвокат пострадавшего Айрапетяна Ашот Геворкян уже не исключил, что к уголовной ответственности будет привлечен и сам Тигран Саркисян, добавив, что прежде преступление просто не могло быть раскрыто по политическим мотивам.

Также известный в республике телеграм-канал «Баграмян 26» пишет, что Саркисян уже был допрошен полгода назад, и не исключает, что скоро банкир получит статус обвиняемого: «Следствие выяснило, что на документах о выводе денежных средств в оффшоры среди прочих стоит также подпись Саркисяна в бытность его премьером Армении».

Если эта информация подтвердится, и Тигран Саркисян действительно официально будет объявлен подозреваемым, тогда Евразийскому банку развития придется искать новую кандидатура на пост заместителя председателя правления. Сам Саркисян прежде все обвинения в свой адрес опровергал. Как, впрочем, и архиепископ Кчоян, который в настоящий момент уже находится под подпиской о невыезде.