Что сказал Путин в обращении? Самое главное. Кратко

Владимир Путин уже в четвертый раз за последние четыре недели выступил с обращением к народу в связи с пандемией коронавируса. Sobesednik.ru собрал самое главное из того, что сказал президент.

Все обещания главы государства были нацелены исключительно на помощь наиболее пострадавшим от пандемии и системообразующим предприятиям. Сюда, по его мнению, входят компании малого и среднего бизнеса из сфер общественного питания, туризма и гостиничного дела. Также, президент призвал включить в этот перечень продавцов непродовольственных товаров.

Меры поддержки для них, перечисленные Владимиром Путиным (в дополнение к предыдущим обещаниям):

«Прямая безвозмездная финансовая помощь», которую можно будет потратить на выплату зарплат в апреле-мае, причем количество предоставленных средств будет рассчитано отдельно для каждой компании, исходя из количества работников к 1 апреля (на каждого выделят по одному МРОТ в 12 630 рублей). Заявку для её получения можно подать не ранее 1 мая, выплата за апрель поступит после 18 мая, а за май в июне. Обязательным условием является сокращение штата с 1 апреля не более чем на 10%. Региональные власти в сумме получат дополнительно 200 млрд рублей, которые смогут «гибко» расходовать в соответствии со своими потребностями. Авиакомпаниям будет предоставлена срочная финансовая поддержка в размере 23 млрд рублей Правительство должно доработать список системообразующих предприятий «на основе ясных, четких, объективных критериев», все они в итоге должны быть «исключительно важные национальной экономики» компании. Для них будет создан специальный кредит для «пополнения оборотных средств», то есть для закупки сырья и комплектующих и для выплаты авансов поставщикам. По словам Владимира Путина, это позволит поддержать также компании-подрядчики системообразующих предприятий. Ставка по такому кредиту будет «на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки», причем 50% средств будут обеспечиваться госгарантией.

Кроме того, президент назвал «неэффективной» выдачу кредитов для выплат зарплат, пообещав расширить это предложение для среднего и крупного бизнеса, а также он заявил, что 75% их гарантии на себя возьмет Внешэкономбанк (это условие действовало и раньше).