Обама поддержит на выборах президента США Джозефа Байдена

Бывший президент Америки Барак Обама намерен выступить в поддержку кандидата Джозефа Байдена на грядущих президентских выборах, передает ТАСС со ссылкой на журналиста NBC в Белом доме.

По словам корреспондента Питера Александера, Обама объявит о своей поддержке в видеообращении, которое будет опубликовано утром 15 апреля.

Напомним, что ранее бывший участник президентской гонки Берни Сандерс отказался от участия в выборах. Деньги со своей кампании он решил передать общественному здравоохранению. Также Сандрес обратился к своим сторонникам с просьбой поддержать на выборах своего бывшего соперника по предвыборной гонке Джозефа Байдена из Демократической партии США на грядущих выборах.