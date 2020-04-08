Берни Сандерс отдал бюджет своей президентской кампании здравоохранению

Участник президентской гонки в США Берни Сандерс завершил свою президентскую кампанию и намерен вернуться в Вермонт, пишет CNN.

Все средства, собранные на предвыборную гонку, будут переведены на счета общественного здравоохранения.

Политологи отмечают, что лидеру социально-демократического движения в Америке удалось провести самую удачную низовую политическую кампанию.

О решении завязать с президентскими амбициями Сандрес в первую очередь сообщил по телефону своим соратникам. В связи с уходом Сандерса, у Дональда Трампа теперь появился определенный соперник — демократ Джо Байден.