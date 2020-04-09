Зараженного коронавирусом премьера Великобритании перевели в обычную палату

Британского премьера Бориса Джонсона, болеющего COVID-19, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства, у премьера хорошее настроение, за его состоянием внимательно следят медики.

О том, что Джонсон заболел коронавирусом, стало известно в конце марта. В воскресенье, 5 апреля, сообщалось, что его госпитализировали. В понедельник состояние премьера ухудшилось, в связи с чем его поместили в палату интенсивной терапии.

Накануне, 8 апреля, на Даунинг-стрит заявили об улучшении состояния Джонсона.