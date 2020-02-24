Израиль перехватил пять ракет, запущенных из сектора Газа

Пять из шести выпущенных палестинскими радикалами с территории сектора Газа ракет перехватила система ПВО Израиля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля. «Шесть ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории, пять из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны», – говорится в сообщении.

Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и в граничащих с Газой районах, передает «РИА Новости». Накануне, 23 февраля, предупреждения звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге страны. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, из них 13 были перехвачены.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу израильской армии в официальном Twitter сообщил, что армия Израиля в ночь на 24 февраля, в свою очередь, нанесла удары по палестинским объектам в секторе Газа.